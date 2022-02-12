«Челси» выиграл клубный чемпионат мира, забив победный гол в конце овертайма

В финале клубного чемпионата мира «Челси» играл против «Палмейраса». Стороны обменивались уколами, но реальной остроты было не очень много. В начале второго тайма Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, и Ромелу Лукаку ударом головой открыл счет. Достаточно быстро Рафаэль Вейга отыграл перевес противника ударом с 11 метров.
В овертайме Кристиан Пулишич рикошетом от защитника направил мяч в перекладину, а в самой концовке лондонцы получили 11-метровый за игру рукой у Луана. Кай Хаверц метко пробил с точки и принес «Челси» титул чемпионов мира среди клубов.
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу55'
|64'Вейга Рафаэль (1:1)
|(2:1) Хаверц Кай117'
Менди Эдуар•Кристенсен Андреас 91' (Сарр Маланг ( 91') •Силва Тьяго•Рюдигер Антонио•Аспиликуэта Сесар•Канте Н'Голо•Ковачич Матео 91' (Зиеш Хаким ( 91') •Хадсон-Одои Каллум 76' (Вернер Тимо ( 76') •Маунт Мэйсон 32' (Пулишич Кристиан ( 32') •Хаверц Кай•Лукаку Ромелу 76' (Ньигес Сауль ( 76')
Перейра Вевертон•Роша Маркос•Луан Гарсия IV•Гомес Густаво•Пикерес Хоакин•Скарпа Густаво•Рони III 76' (Атуэста Эдуард ( 76') •Данило Ларанжера•Рафаэл Жозе 60' (Жаилсон Маркес ( 60') •Dudu X 103' (Наварро Рафа ( 103') •Вейга Рафаэль 76' (Уэсли Лопес ( 76')
12 февраля. Стадион "Мохаммед Бин Зайед".
Выгрызли все таки. Всех синих - с победой!
Бан пользователя