«Челси» выиграл клубный чемпионат мира, забив победный гол в конце овертайма

В финале клубного чемпионата мира «Челси» играл против «Палмейраса». Стороны обменивались уколами, но реальной остроты было не очень много. В начале второго тайма Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, и Ромелу Лукаку ударом головой открыл счет. Достаточно быстро Рафаэль Вейга отыграл перевес противника ударом с 11 метров.

В овертайме Кристиан Пулишич рикошетом от защитника направил мяч в перекладину, а в самой концовке лондонцы получили 11-метровый за игру рукой у Луана. Кай Хаверц метко пробил с точки и принес «Челси» титул чемпионов мира среди клубов.