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Клубный чемпионат мира 2016

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира, забив победный гол в конце овертайма

12 Февраля 2022 • 22:10 Комментировать (3)
Челси
2:1
Палмейрас Сан-Паулу
окончен после доп. времени

В финале клубного чемпионата мира «Челси» играл против «Палмейраса». Стороны обменивались уколами, но реальной остроты было не очень много.  В начале второго тайма Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, и Ромелу Лукаку ударом головой открыл счет. Достаточно быстро Рафаэль Вейга отыграл перевес противника ударом с 11 метров.

В овертайме Кристиан Пулишич рикошетом от защитника направил мяч в перекладину, а в самой концовке лондонцы получили 11-метровый за игру рукой у Луана. Кай Хаверц метко пробил с точки и принес «Челси» титул чемпионов мира среди клубов.

Протокол игры  
Челси 2:1Палмейрас Сан-Паулу
(1:0) Лукаку Ромелу55'   
  64'Вейга Рафаэль (1:1)
(2:1) Хаверц Кай117'   
Менди ЭдуарКристенсен Андреас  91' (Сарр Маланг (  91') Силва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта СесарКанте Н'ГолоКовачич Матео  91' (Зиеш Хаким (  91') Хадсон-Одои Каллум  76' (Вернер Тимо (  76') Маунт Мэйсон  32' (Пулишич Кристиан (  32') Хаверц КайЛукаку Ромелу  76' (Ньигес Сауль (  76')
Запасные: Кенеди РобертБеттинелли МаркусБаркли РоссЖоржиньо IIАлонсо МаркосЧалоба ТревоАррисабалага Кепа
Перейра ВевертонРоша МаркосЛуан Гарсия IVГомес ГуставоПикерес ХоакинСкарпа ГуставоРони III  76' (Атуэста Эдуард (  76') Данило ЛаранжераРафаэл Жозе  60' (Жаилсон Маркес (  60') Dudu X  103' (Наварро Рафа (  103') Вейга Рафаэль  76' (Уэсли Лопес (  76')
Запасные: Ломба МарселоКушчевич БенхаминМурило СеркейраMateus OliveiraЛопес БреноДейверсон СилваМайке РошаЖорже Марко
12 февраля. Стадион "Мохаммед Бин Зайед".

 

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
aisin
12 Февраля 2022 в 22:58
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Oleg-Chelsea
12 Февраля 2022 в 22:27
Герои нашего времени!!! Ладно, пафосно получилось. Молодцы, так держать. А Тухель красавчик, как перешел в Челси....
fireland
12 Февраля 2022 в 22:13
Последний элитный трофей, которого не было в копилке!
Выгрызли все таки. Всех синих - с победой!
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окончен Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Ахли Каир
окончен после доп. времени Челси 2:1 Палмейрас Сан-Паулу 1.58 3.95 6.00
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