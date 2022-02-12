Тьяго Силва - лучший игрок клубного чемпионата мира

Лондонский «Челси» без особых проблем выиграл свой очередной трофей - клубный чемпионат мира. Возможность завоевать трофей и пополнить копилку клуба была еще в 2012 году, но тогда лондонский клуб проиграл в финале турнира. Сейчас же «Челси» переиграл «Палмейрас» со счетом 2:1, подтвердив звание лучшего клуба в мире. Согласятся ли с этим поклонники других клубов - вопрос спорный.

Также стало известно, что лучшим игроком клубного чемпионата мира признан бразилец Тьяго Силва, выступающий за «Челси» с 2020 года. Именно он получит соответствующий приз - «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку турнира.