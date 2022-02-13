Маунт получил травму в финале клубного чемпионата мира

Томас Тухель, наставник лондонского «Челси», подтвердил, что Мэйсон Маунт получил травму лодыжки в финальном матче клубного чемпионата мира. Немецкий специалист был вынужден заменить футболиста на 32-й минуте игры.

- Маунт неудачно столкнулся с соперником, тот упал ему на лодыжку. Похоже на серьезное повреждение связок. Он сам попросил замену, и нам пришлось его менять, - цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» во второй раз сыграл в финале клубного чемпионата мира, в 2012 году команда проиграла бразильскому «Коринтиансу», а сейчас обыграла другой бразильский клуб - «Палмейрас».