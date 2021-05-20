«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции

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20 Мая 2021, 00:09,
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«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции 2020/21.
«ПСЖ» противостояло «Монако», но «монегаски» не сумели ни разу отличиться. Парижане забили дважды - мячи на счету Килиана Мбаппе и Маурио Икарди.
Этот трофей стал вторым для Почеттино во Франции. Первый главный тренер «ПСЖ» добыл в матче за Суперкубок страны, одолев «Марсель» со счетом 2:1.
Александр Головин провёл весь поединок на поле, но результативными действиями не отметился.
Перед финалом Кубка Франции в СМИ появилась информация о пожеланиях Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ». Также неизвестно будущее Маурио Икарди, который думает о трансфере в Серию А.
Протокол игры
|19' Икарди Мауро (0:1)
|81' Мбаппе Килиан (0:2)
Маецки Радослав • Сидибе Джибриль • Дисаси Аксель 74' ( Фабрегас Сеск ( 74') • Марипан Гильермо • Кайо Энрике • Агилар Рубен 46' ( Дьятта Крепен ( 46') • Головин Александр • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф 60' ( Йоветич Стеван ( 60') • Фолланд Кевин 74' ( Бадьяшиль Бенуа ( 74') • Бен-Йеддер Виссам 60' ( Желсон Мартиньш ( 60')
Запасные: Балло-Туре Фоде • Манноне Вито • Матазо Элио • Матсима Крислен
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро 68' ( Дагба Колин ( 68') • Маркиньос Маркос • 86'Керер Тило • Диалло Абду • Паредес Леандро 79' ( Кин Мойзе ( 79') • Данилу Перейра • Гуэйе Идрисса • Ди Мария Анхель 90' ( Сарабия Пабло ( 90') • Икарди Мауро 79' ( Эррера Андер ( 79') • Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Рафинья Алькантара • Дракслер Юлиан
19 мая. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ПСЖ, Монако