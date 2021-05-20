«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции 2020/21.

«ПСЖ» противостояло «Монако», но «монегаски» не сумели ни разу отличиться. Парижане забили дважды - мячи на счету Килиана Мбаппе и Маурио Икарди.

Этот трофей стал вторым для Почеттино во Франции. Первый главный тренер «ПСЖ» добыл в матче за Суперкубок страны, одолев «Марсель» со счетом 2:1.

Александр Головин провёл весь поединок на поле, но результативными действиями не отметился.

Перед финалом Кубка Франции в СМИ появилась информация о пожеланиях Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ». Также неизвестно будущее Маурио Икарди, который думает о трансфере в Серию А.