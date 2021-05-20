Франция. Кубок 2020-2021
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«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции

20 Мая 2021, 00:09,

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции 2020/21. 

«ПСЖ» противостояло «Монако», но «монегаски» не сумели ни разу отличиться. Парижане забили дважды - мячи на счету Килиана Мбаппе и Маурио Икарди. 

Этот трофей стал вторым для Почеттино во Франции. Первый главный тренер «ПСЖ» добыл в матче за Суперкубок страны, одолев «Марсель» со счетом 2:1. 

Александр Головин провёл весь поединок на поле, но результативными действиями не отметился. 

Перед финалом Кубка Франции в СМИ появилась информация о пожеланиях Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ». Также неизвестно будущее Маурио Икарди, который думает о трансфере в Серию А. 

Протокол игры  
Монако 0:2 ПСЖ
    19' Икарди Мауро (0:1)
    81' Мбаппе Килиан (0:2)
Маецки Радослав Сидибе Джибриль Дисаси Аксель   74' (Фабрегас Сеск (   74') Марипан Гильермо Кайо Энрике Агилар Рубен   46' (Дьятта Крепен (   46') Головин Александр Чуамени Орельен Фофана Юссуф   60' (Йоветич Стеван (   60') Фолланд Кевин   74' (Бадьяшиль Бенуа (   74') Бен-Йеддер Виссам   60' (Желсон Мартиньш (   60')
Запасные: Балло-Туре Фоде Манноне Вито Матазо Элио Матсима Крислен
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   68' (Дагба Колин (   68') Маркиньос Маркос   86' Керер Тило Диалло Абду Паредес Леандро   79' (Кин Мойзе (   79') Данилу Перейра Гуэйе Идрисса Ди Мария Анхель   90' (Сарабия Пабло (   90') Икарди Мауро   79' (Эррера Андер (   79') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан
19 мая. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Монако
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