Франция. Кубок 2020-2021
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Головин выйдет в стартовом составе в финале Кубка Франции против «ПСЖ»

19 Мая 2021, 21:50,

Российский футболист «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на финальный матч Кубка Франции против «ПСЖ». 

За час до стартового свистка матча «Монако» - «ПСЖ» стало известно, что с первых минут на поле появится Александр Головин. Этот поединок станет 21 игрой для россиянина в текущем сезоне. За 20 сыгранных встреч 17-й номер «красно-белой» команды девять раз выступил в роли ассистента, сам же забил пять мячей. 

В прошлом раунде турнира Головину удалось отличиться в ворота «Румилли-Албанай».

Финал Кубка Франции сезона 2020/21 пройдёт на арене «Стад де Франс» в 22:15 по московскому времени

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Монако, Александр Головин
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