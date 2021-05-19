Головин выйдет в стартовом составе в финале Кубка Франции против «ПСЖ»

Российский футболист «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на финальный матч Кубка Франции против «ПСЖ».

За час до стартового свистка матча «Монако» - «ПСЖ» стало известно, что с первых минут на поле появится Александр Головин. Этот поединок станет 21 игрой для россиянина в текущем сезоне. За 20 сыгранных встреч 17-й номер «красно-белой» команды девять раз выступил в роли ассистента, сам же забил пять мячей.

В прошлом раунде турнира Головину удалось отличиться в ворота «Румилли-Албанай».

Финал Кубка Франции сезона 2020/21 пройдёт на арене «Стад де Франс» в 22:15 по московскому времени.