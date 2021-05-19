Макрон оценил возвращение Бензема в сборную Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу возвращения Карима Бензема в состав национальной команды страны.

Французский портал L'Equipe во время финального матча Кубка Франции 2020/21 взял небольшое интервью у президента страны Эммануэля Макрона. Политик заявил, что не вправе судить о работе главного тренера сборной страны, но уверен в правильности решения насчёт вызова игрока мадридского «Реала» Карима Бензема. Форвард не принимал участия в играх национальных команд на протяжении шести лет. Также Макрон высмеял 68 миллионов жителей Франции, которые считают, что разбираются в футболе лучше, чем наставник их сборной Дидье Дешам.

Макрон посетил финал Кубка Франции между «Монако» и «ПСЖ».