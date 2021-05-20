Франция. Кубок 2020-2021
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​Мбаппе ловко ушёл от ответа на вопрос о своём будущем

20 Мая 2021, 09:39,

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Слухи говорят о том, что талантливый форвард в летнее трансферное окно может сменить «ПСЖ» на «Реал». В среду парижане завоевали Кубок Франции, и после игры Мбаппе получил вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Сейчас мы должны наслаждаться трофеем, это самое главное. Посмотрите, как счастливы люди. Это самое главное. Я первый, кто сегодня счастлив.

«ПСЖ» - один из лучших клубов в мире и самый большой клуб Франции. Каждый трофей имеет значение для истории клуба», - рассказал Мбаппе France  2.

Напомним, «ПСЖ» в финальном поединке за Кубок Франции обыграл «Монако» с результатом 2:0.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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