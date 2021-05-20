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Головин остался без трофея: «ПСЖ» разобрался с «Монако» в финале Кубка Франции

20 Мая 2021, 00:10,

«Монако» с Александром Головиным в основе соперничал с «ПСЖ» за Кубок Франции.

Протокол игры  
Монако 0:2 ПСЖ
    19' Икарди Мауро (0:1)
    81' Мбаппе Килиан (0:2)
Маецки Радослав Сидибе Джибриль Дисаси Аксель   74' (Фабрегас Сеск (   74') Марипан Гильермо Кайо Энрике Агилар Рубен   46' (Дьятта Крепен (   46') Головин Александр Чуамени Орельен Фофана Юссуф   60' (Йоветич Стеван (   60') Фолланд Кевин   74' (Бадьяшиль Бенуа (   74') Бен-Йеддер Виссам   60' (Желсон Мартиньш (   60')
Запасные: Балло-Туре Фоде Манноне Вито Матазо Элио Матсима Крислен
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   68' (Дагба Колин (   68') Маркиньос Маркос   87' Керер Тило Диалло Абду Паредес Леандро   79' (Кин Мойзе (   79') Данилу Перейра Гуэйе Идрисса Ди Мария Анхель   90' (Сарабия Пабло (   90') Икарди Мауро   79' (Эррера Андер (   79') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан
19 мая. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

«ПСЖ» снова не взял Лигу чемпионов и серьёзно рискует не выиграть чемпионат Франции, так что победа в Кубке Франции могла стать для столичного французского клуба каким-никаким бальзамом на душу. Всё-таки тогда Маурисио Почеттино добился бы своего второго трофея у руля «ПСЖ» после январского Суперкубка. Противником парижан в финале обычного Кубка выступил «Монако», который тоже ещё не потерял шансов на выигрыш чемпионата. Монегаскам Кубок был важен по-любому, поскольку они явно не избалованы трофеями.

Интересно, что в Лиге 1 завершающегося сезона «Монако» выиграл у «ПСЖ» дважды. Но на кубковый финал парижане вышли нормально настроенными. Первый тайм прошёл с инициативным преимуществом номинальных гостей, которых на самом деле можно было считать хозяевами. Дело в том, что матч проходил в Париже, но не на «Парк де Пренс», а на «Стад де Франс».

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По ударам ситуация складывалась довольно-таки скромная, однако монегасков подвела грубейшая ошибка Дисаси. Возле своих ворот он допустил абсолютно невынужденную потерю, и получивший прекрасный подарок Мбаппе не сжалился над напортачившим соперником. Поперечная передача Килиана в центр на Икарди – и разящий выстрел Мауро по пустому створу (0:1).

После пропущенного гола «Монако» стал атаковать больше, но не так, чтоб слишком акцентированно. Как-то не хватало команде Нико Ковача нацеленной агрессивности впереди. Головин из игры не выпадал, и хорватский тренер оставил его на поле, когда выпустил во втором тайме на замену спасать матч Фабрегаса.

Обстановка со зрелищностью после перерыва сильно не улучшилась, хотя в районе 70-й минуты и чуть позже мяч попал в две разные перекладины. Сначала Навас перевёл снаряд в верхнюю планку навес Мартиньша после рикошета, а затем Мбаппе угодил в стойку красивым парашютом из-за пределов штрафной. Тем не менее спустя пару минут Мбаппе всё равно праздновал забитый гол. Он откликнулся на левом полуфланге на короткий проникающий пас Ди Марии и выполнил чёткую подсечку в дальний угол (0:2).

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После этого, в общем-то, всё стало окончательно ясно. Потенциальный отыгрыш монегасков имел малую вероятность, исходя из того, что происходило на зелёном газоне. Александр Головин остался без трофея. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции второй раз подряд и теперь попытает удачу в последнем туре чемпионата.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ПСЖ, Монако, Кубок Франции
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