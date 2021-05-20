Головин остался без трофея: «ПСЖ» разобрался с «Монако» в финале Кубка Франции

«Монако» с Александром Головиным в основе соперничал с «ПСЖ» за Кубок Франции.

«ПСЖ» снова не взял Лигу чемпионов и серьёзно рискует не выиграть чемпионат Франции, так что победа в Кубке Франции могла стать для столичного французского клуба каким-никаким бальзамом на душу. Всё-таки тогда Маурисио Почеттино добился бы своего второго трофея у руля «ПСЖ» после январского Суперкубка. Противником парижан в финале обычного Кубка выступил «Монако», который тоже ещё не потерял шансов на выигрыш чемпионата. Монегаскам Кубок был важен по-любому, поскольку они явно не избалованы трофеями.

Интересно, что в Лиге 1 завершающегося сезона «Монако» выиграл у «ПСЖ» дважды. Но на кубковый финал парижане вышли нормально настроенными. Первый тайм прошёл с инициативным преимуществом номинальных гостей, которых на самом деле можно было считать хозяевами. Дело в том, что матч проходил в Париже, но не на «Парк де Пренс», а на «Стад де Франс».

Embed from Getty Images

По ударам ситуация складывалась довольно-таки скромная, однако монегасков подвела грубейшая ошибка Дисаси. Возле своих ворот он допустил абсолютно невынужденную потерю, и получивший прекрасный подарок Мбаппе не сжалился над напортачившим соперником. Поперечная передача Килиана в центр на Икарди – и разящий выстрел Мауро по пустому створу (0:1).

После пропущенного гола «Монако» стал атаковать больше, но не так, чтоб слишком акцентированно. Как-то не хватало команде Нико Ковача нацеленной агрессивности впереди. Головин из игры не выпадал, и хорватский тренер оставил его на поле, когда выпустил во втором тайме на замену спасать матч Фабрегаса.

Обстановка со зрелищностью после перерыва сильно не улучшилась, хотя в районе 70-й минуты и чуть позже мяч попал в две разные перекладины. Сначала Навас перевёл снаряд в верхнюю планку навес Мартиньша после рикошета, а затем Мбаппе угодил в стойку красивым парашютом из-за пределов штрафной. Тем не менее спустя пару минут Мбаппе всё равно праздновал забитый гол. Он откликнулся на левом полуфланге на короткий проникающий пас Ди Марии и выполнил чёткую подсечку в дальний угол (0:2).

Embed from Getty Images

После этого, в общем-то, всё стало окончательно ясно. Потенциальный отыгрыш монегасков имел малую вероятность, исходя из того, что происходило на зелёном газоне. Александр Головин остался без трофея. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции второй раз подряд и теперь попытает удачу в последнем туре чемпионата.

Кирилл Иванцов