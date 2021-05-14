Франция. Кубок 2020-2021
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​Неймар отреагировал на дисквалификацию на финал Кубка Франции

14 Мая 2021, 18:42,

Жёлтая карточка Неймара в полуфинальном поединке Кубка Франции против «Монпелье» не позволит ему сыграть в финале против «Монако». Звёздный бразилец отреагировал на свою дисквалификацию, опубликовав «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Я бы хотел понять логику человека, который отвечает за дисквалификации во Франции. Это заслуживает аплодисментов. Какой хаос», - написал Неймар.

Ранее Неймар уже выражал своё недовольство, «благодаря» арбитра за лишение его возможности помочь «ПСЖ» в финале.

Битва за Кубок Франции между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт в ближайшую среду, 19 мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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