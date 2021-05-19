Франция. Кубок 2020-2021
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Президент Франции Макрон пообщался с футболистами перед финалом Кубка Франции

19 Мая 2021, 22:23,

Президент Франции Эмманюэль Макрон не только посетил финальный матч Кубка Франции 2020/21, но и пообщался с футболистами обеих команд перед стартом игры. 

Когда игроки «Монако» и «ПСЖ» выстроились перед началом встречи, Макрон прошёлся по каждому игроку с приветствием. Во время предматчевой речи президент Франции заявил, что в следующем сезоне финал Кубка страны будет совсем другим, ведь к тому времени ограничений из-за пандемии коронавируса не будет. 

В составе «Монако» с первых минут на поле появился россиянин Александр Головин. 

В полуфинале «Монако» одолел «Румилли-Албанай», а «ПСЖ» прошёл «Монпелье» только благодаря серии пенальти. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Монако, Эммануэль Макрон
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