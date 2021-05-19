Президент Франции Макрон пообщался с футболистами перед финалом Кубка Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не только посетил финальный матч Кубка Франции 2020/21, но и пообщался с футболистами обеих команд перед стартом игры.

Когда игроки «Монако» и «ПСЖ» выстроились перед началом встречи, Макрон прошёлся по каждому игроку с приветствием. Во время предматчевой речи президент Франции заявил, что в следующем сезоне финал Кубка страны будет совсем другим, ведь к тому времени ограничений из-за пандемии коронавируса не будет.

В составе «Монако» с первых минут на поле появился россиянин Александр Головин.

В полуфинале «Монако» одолел «Румилли-Албанай», а «ПСЖ» прошёл «Монпелье» только благодаря серии пенальти.