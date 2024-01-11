Аллегри станет третьим тренером с 400 матчами у руля «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проведёт свой 400-й матч во главе команды.

Юбилейным для специалиста станет сегодняшний поединок четвертьфинала Кубка Италии против «Фрозиноне». Как отмечает Opta, Аллегри – лишь третий тренер, достигший показателя в 400 матчей в качестве рулевого «старой синьоры». Ранее эта отметка покорилась только Марчелло Липпи (405) и Джованни Трапаттони (596). На данный момент на счету Аллегри 264 победы в 399 играх во всех турнирах.

Следить за событиями матча «Ювентус» – «Фрозиноне» можно будет на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.