Милик: «Я не считаю себя резервистом «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик ответил на вопросы журналистов после хет-трика в матче с «Фрозиноне» (4:0).

Три мяча польского футболиста помогли туринцам выйти в полуфинал Кубка Италии. Автором четвёртого гола в ворота «Фрозиноне» стал Кенан Йылдыз.

Милик забил за «Ювентус» впервые с начала октября. В последние месяцы 29-летний игрок, как правило, вынужден довольствоваться выходами на замену.

«Я очень рад, что мы прошли в полуфинал, и своему хет-трику, ведь он помог нам достичь этой цели.

Я не считаю себя резервистом. Состав выбирает тренер, но я делаю всё для команды, даже если не выхожу в старте. Когда не получается забить, я стараюсь приносить пользу иначе», – сказал в интервью Sky Sport Милик.