Аллегри – о победе «Ювентуса»: «Игроки повеселили публику»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступление команды в матче Кубка Италии против «Фрозиноне» (4:0).

Туринцы взяли верх в четвертьфинальном поединке благодаря хет-трику Аркадиуша Милика и голу Кенана Йылдыза.

«Я благодарен игрокам за отличный футбол, сегодня они получили удовольствие от игры и повеселили публику. В апреле нас ждёт замечательный полуфинал против «Лацио», но до этих пор нам необходимо сосредоточиться на Серии А.

Здорово, что сегодня нам удалось сыграть «на ноль», ведь в последнее время мы слишком легко пропускали голы. Команда развивается, но нам по-прежнему есть над чем работать», – поведал в интервью Mediaset Аллегри, проведший свой 400-й матч у руля «бьянконери».