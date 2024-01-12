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Италия. Кубок Италии

​Ди Франческо: «Ювентус» показал свои наилучшие качества»

12 Января 2024 • 06:31 Комментировать
Ювентус
4:0
Фрозиноне

«Фрозиноне» не сумел ничего противопоставить туринскому «Ювентусу» в последнем четвертьфинальном матче Кубка Италии, команда Эусебио ди Франческо пропустила четыре безответных мяча. Наставник «Фрозиноне» Эусебио ди Франческо считает, что оппонент проявил свои лучшие игровые качества, и, следовательно, шансы его подопечных на успех были ничтожно малы.

- Я должен сделать комплименты своим ребятам за этот цикл в Кубке Италии. Но очевидно, что сравнивая потенциал клубов, у нас почти не было шансов. Да и мы сделали многое, чтобы подчеркнуть достоинства соперника. Нам надо теперь думать о матче в чемпионате против «Аталанты», - цитирует слова ди Франческо Juvenews.eu.


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Евро-Футбол.Ру,
Эусебио Ди Франческо Фрозиноне

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