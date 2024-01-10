Аллегри рассказал, какие игроки не помогут «Ювентусу» в матче с «Фрозиноне»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в своей команде. Итальянский специалист назвал фамилии игроков, которые не помогут «старой синьоре» в ближайшем кубковом поединке против «Фрозиноне».

«Кьеза не сыграет против «Фрозиноне». Камбьяссо чувствует себя лучше, но тоже не примет участие в матче. Рабио, де Шильо и Кин продолжают восстанавливаться. Остальные будет доступны для игры в завтрашнем матче», – сказал Аллегри.

Напомним, «Ювентус» сейчас идёт на втором месте в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на два очка.