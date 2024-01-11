Джунтоли: «Надеюсь, Аллегри проведёт 600 матчей в «Ювентусе»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал, что думает о Массимилиано Аллегри.

Сегодняшний матч Кубка Италии против «Фрозиноне» станет для Аллегри 400-м в качестве главного тренера «бьянконери». Отвечая на вопрос о достижении наставника, Джунтоли заявил, что надеется на долгосрочное сотрудничество со специалистом.

«400-й матч Аллегри? Надеюсь, в будущем он достигнет отметки в 600 матчей у руля команды», – высказался спортивный директор «старой синьоры» в предматчевом интервью.

Встреча «Ювентус» – «Фрозиноне» стартует в 23:00 по московскому времени. На сайте LiveResult пройдёт текстовая трансляция поединка.