Рабио может пропустить ближайший матч «Ювентуса» из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рискует не сыграть в предстоящем матче команды.

Французский футболист угодил в лазарет из-за проблем с бедром, и его участие в поединке четвертьфинала Кубка Италии против «Фрозиноне» (11 января) маловероятно, докладывает Forza Juventus. По данным источника, в клубе не хотят рисковать здоровьем 28-летнего хавбека, чтобы не усугубить проблему, поэтому не будут торопиться с его возвращением на поле.

Адриен Рабио принял участие в 18 матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне, причём во всех случаях выходил в стартовом составе. В активе игрока три забитых мяча и три результативные передачи.