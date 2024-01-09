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Италия. Кубок Италии

Рабио может пропустить ближайший матч «Ювентуса» из-за травмы

09 Января 2024 • 04:00 Комментировать
Ювентус
...
Фрозиноне
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11.01 23:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рискует не сыграть в предстоящем матче команды.

Французский футболист угодил в лазарет из-за проблем с бедром, и его участие в поединке четвертьфинала Кубка Италии против «Фрозиноне» (11 января) маловероятно, докладывает Forza Juventus. По данным источника, в клубе не хотят рисковать здоровьем 28-летнего хавбека, чтобы не усугубить проблему, поэтому не будут торопиться с его возвращением на поле.

Адриен Рабио принял участие в 18 матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне, причём во всех случаях выходил в стартовом составе. В активе игрока три забитых мяча и три результативные передачи.

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ЮВЕНТУС ФРОЗИНОНЕ
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