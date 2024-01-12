Милик – первый со времён дель Пьеро игрок «Ювентуса», оформивший хет-трик в Кубке Италии

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик трижды поразил ворота «Фрозиноне» в поединке Кубка Италии.

Польский футболист открыл счёт на 11-й минуте, реализовав пенальти, а затем отличился на 38-й и 48-й минутах, доведя счёт в четвертьфинальной встрече до крупного. По данным Opta, Милик стал первым за 18 лет игроком «Ювентуса», оформившим хет-трик в Кубке Италии. Прежде это делал легендарный экс-форвард «бьянконери» Алессандро дель Пьеро, забивший три мяча в ворота «Фиорентины» в январе 2006 года.

На 61-й минуте Кенан Йылдыз увеличил преимущество «Ювентуса» в поединке с «Фрозиноне». Текстовая трансляция матча доступна на сайте LiveResult.