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Италия. Кубок Италии

Милик – первый со времён дель Пьеро игрок «Ювентуса», оформивший хет-трик в Кубке Италии

12 Января 2024 • 00:33 Комментировать
Ювентус
4:0
Фрозиноне
окончен

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик трижды поразил ворота «Фрозиноне» в поединке Кубка Италии.

Польский футболист открыл счёт на 11-й минуте, реализовав пенальти, а затем отличился на 38-й и 48-й минутах, доведя счёт в четвертьфинальной встрече до крупного. По данным Opta, Милик стал первым за 18 лет игроком «Ювентуса», оформившим хет-трик в Кубке Италии. Прежде это делал легендарный экс-форвард «бьянконери» Алессандро дель Пьеро, забивший три мяча в ворота «Фиорентины» в январе 2006 года.

На 61-й минуте Кенан Йылдыз увеличил преимущество «Ювентуса» в поединке с «Фрозиноне». Текстовая трансляция матча доступна на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Аркадиуш Милик Фрозиноне ещё теги

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Сегодня, 12 Января
00:53 · Италия. Кубок
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