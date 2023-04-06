Три футболиста дисквалифицированы по итогам кубкового матча «Ювентуса» с «Интером»

Три футболиста получили дисквалификации после окончания матча 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» - «Интер» (1:1).

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо отстранен на три игры и оштрафован на 10 тысяч евро за драку после окончания матча с голкипером «Интера» Самиром Хандановичем. Сам вратарь получил бан на один матч и штраф в размере 10 тысяч евро. Также нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку дисквалифицирован на одну встречу за неспортивное поведение. Помимо этого, фанатская трибуна «Ювентуса» будет закрыта на один поединок.

Спортивный суд Италии отметил, что все дисквалификации распространяются и на игры Серии А.