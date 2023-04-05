Аллегри – о ничьей с «Интером»: «Очень обидно, но результат закономерен»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в полуфинале Кубка Италии против «Интера» (1:1).

Туринский коллектив вышел вперёд на 83-й минуте усилиями Хуана Куадрадо. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти, позволив гостям избежать поражения.

«Интер» остаётся «Интером», несмотря на все трудности. Очень обидно упускать победу в самом конце, но, думаю, результат справедлив – игра была равной. Обе команды владели мячом и создавали моменты. Мы знали, что судьба противостояния решится не сегодня, а в ответной встрече, и всё же очень неприятно пропускать вот так», – заявил в интервью Sport Mediaset Аллегри.

Ответный матч пройдёт в Милане 26 апреля.