Ханданович проводит 450-й матч за «Интер»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович в 450-й раз защищает ворота команды.

38-летний футболист вышел в стартовом составе «нерадзурри» в проходящем сейчас поединке полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба клуба, для словенца эта встреча стала 450-й с момента перехода из «Удинезе» в июле 2012 года.

До сегодняшнего дня Самир Ханданович принял участие в десяти играх команды Симоне Индзаги в текущем сезоне, пропустив 16 голов. По сведениям итальянских СМИ, «Интер» готовит для ветерана новый контракт.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Интер» представлена на портале LiveResult.