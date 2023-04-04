Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Ханданович проводит 450-й матч за «Интер»

04 Апреля 2023 • 23:07 Комментировать
Ювентус
1:1
Интер Милан
окончен

Голкипер «Интера» Самир Ханданович в 450-й раз защищает ворота команды.

38-летний футболист вышел в стартовом составе «нерадзурри» в проходящем сейчас поединке полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба клуба, для словенца эта встреча стала 450-й с момента перехода из «Удинезе» в июле 2012 года.

До сегодняшнего дня Самир Ханданович принял участие в десяти играх команды Симоне Индзаги в текущем сезоне, пропустив 16 голов. По сведениям итальянских СМИ, «Интер» готовит для ветерана новый контракт.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Интер» представлена на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Интер Милан Интер Милан
1
1
2.85 3.25 2.65
Видео
05.04.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
Фиорентина Фиорентина
3.45 3.35 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
23:07 · Италия. Кубок
Ханданович проводит 450-й матч за «Интер»
21:44 · Италия. Кубок
Аллегри: «Надеюсь, в мае у «Ювентуса» будет много матчей»
21:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
03 Апреля
11:57 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии – 4 апреля 2023
01 Апреля
21:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» довела беспроигрышную серию до 10 матчей кряду
27 Марта
22:04 · Италия. Серия А
Шкриньяр планирует залечить травму к матчу с «Ювентусом»
20 Февраля
15:43 · Италия. Серия А
Ханданович выйдет в стартовом составе «Интера» на матч Кубка Италии с «Ювентусом»
03 Февраля
01:57 · Италия. Кубок
Сарри – о поражении от «Ювентуса»: «Лацио» контролировал игру»
01:34 · Италия. Кубок
Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Лацио»
01:01 · Италия. Кубок
«Ювентус» по делу выбил «Лацио» из Кубка Италии 2
02 Февраля
22:28 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:15 · Италия. Кубок
«Ювентус» объявил состав на игру с «Лацио»
17:22 · Италия. Кубок
​Моуринью снова выразил недовольство составом «Ромы» 1
08:53 · Италия. Кубок
Моуринью высказался о вылете «Ромы» из Кубка Италии
05:33 · Италия. Кубок
Баллардини: «Даже и не думал о подобном успехе»
Все новости
Рекомендуем