Аллегри: «Надеюсь, в мае у «Ювентуса» будет много матчей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами перед стартовым свистком кубкового матча с «Интером».

Сегодня в 22:00 по московскому времени туринцы примут «нерадзурри» в родных стенах в рамках первой встречи полуфинала Кубка Италии.

«Нам предстоит трудная игра против одной из команд, претендующих на самые высокие места Серии А. У игроков «Интера» есть опыт, физические данные, они технически одарены. Нам следует отнестись к сопернику с уважением и быть готовыми к тяжёлой работе.

Кубок Италии – одна из целей «Ювентуса». Мы рассчитываем на насыщенный май, поскольку надеемся пройти до конца и в Кубке, и в Лиге Европы», – сказал в интервью Mediaset Аллегри.