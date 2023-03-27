Шкриньяр планирует залечить травму к матчу с «Ювентусом»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр намерен вернуться в строй в ближайшее время.

Словак повредил спину, из-за чего, как предполагалось, мог даже пропустить остаток сезона и больше не сыграть за «Интер» до перехода в «ПСЖ». По данным La Gazzetta dello Sport, повреждение 28-летнего центрбека оказалось не таким серьёзным, как многие опасались: игрок работает над тем, чтобы сыграть в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 апреля). Кроме того, он может попасть в заявку на полуфинальную встречу Кубка Италии против «Ювентуса» (4 апреля).

В активе Милана Шкриньяра 31 матч и одна голевая передача в текущем сезоне.