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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр планирует залечить травму к матчу с «Ювентусом»

27 Марта 2023 • 22:04 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
04.04 22:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр намерен вернуться в строй в ближайшее время.

Словак повредил спину, из-за чего, как предполагалось, мог даже пропустить остаток сезона и больше не сыграть за «Интер» до перехода в «ПСЖ». По данным La Gazzetta dello Sport, повреждение 28-летнего центрбека оказалось не таким серьёзным, как многие опасались: игрок работает над тем, чтобы сыграть в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 апреля). Кроме того, он может попасть в заявку на полуфинальную встречу Кубка Италии против «Ювентуса» (4 апреля).

В активе Милана Шкриньяра 31 матч и одна голевая передача в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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