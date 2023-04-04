Лукаку в компенсированное время спас «Интеру» ничью в гостях с «Ювентусом»

Во вторник «Ювентус» и «Интер» начали определять финалиста Кубка Италии. В концовке матча туринцы открыли счёт, но удержать победу не смогли.

Во вторник прошёл первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». В последние годы команды часто встречаются друг с другом на решающих стадиях. В прошлом году эти команды бились в финале турнира, и тогда «нерадзурри» выиграли 4:2 в овертайме. В сезоне 2020/21 на стадии полуфинала «Ювентус» сумел пройти «Интер». Теперь пути команд вновь пересеклись за шаг до решающего матча.

«Интер» постарался начать матч активно, за что чуть не поплатился. Миланцы заработали угловой, но неудачно его разыграли, и в ответной атаке ди Мария получил мяч в правой зоне штрафной, убрал Бастони на замахе и пробил в дальний угол, но Ханданович выручил команду. Минут через пять гости ответили своим шансом – Мартинес замыкал навес слева, но пробил выше цели.

После такого начала игра успокоилась. Команды попеременно владели мячом, совершали подходы к воротам друг друга, но моментов не создавали. Лишь за десять минут до перерыва Брозович пробил с линии штрафной, но получилось прямо в Перина. Вратарь парировал мяч перед собой, но защитники его подстраховали, выбив футбольный снаряд за пределы поля. Прямо перед свистком на перерыв уже Димарко получил мяч в опасной близости от ворот, но Бремер успел в подкате заблокировать его удар. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма отличный шанс упустил Влахович. С правого фланга последовала передача на дальнюю штангу, откуда серб в падении головой пытался её замкнуть, но получилось выше. «Интер» попытался вновь забрать себя мяч, но гостям не получалось обезопасить свои ворота. Вскоре всё тот же Влахочвич получил мяч метрах в десяти от ворот, но не успел пробить, как его накрыли соперники. Затем Костич пытался отличиться ударом с линии штрафной, но получилось выше.

В середине второго тайма наконец-то ответил и «Интер». Мхитарян получил мяч в левой зоне штрафной и пробил в дальний угол, но немного не попал. Почти тут же у «Ювентуса» на поле вышел Милик, который быстро мог забить. Куадрао с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной, и поляк, сыграв на опережение, умудрился с пары метров не попасть в створ.

В конце матча «Ювентус» всё же воспользовался своим преимуществом. Защитники «Интера» забыли в своей штрафной Куадрадо, колумбиец получил мяч в правой зоне и сильно пробил. Бастони в подкате пытался заблокировать удар, но лишь коснулся футбольного снаряда, который изменил направление и влетел в сетку ворот.

Нельзя сказать, что «Интер» бросился отыгрываться, но вдруг в компенсированное время арбитр принял решение назначить пенальти в ворота хозяев после того, как Бремер подыграл себе рукой. Туринцы пытались доказать, что до этого случилось нарушение правил против Костич, но судья не согласился. К мячу подошёл Лукаку и чётко реализовал выпавший шанс. Бельгиец на радостях начал что-то высказывать скамейке «Ювентуса», за что получил жёлтую карточка, которая стала для него второй в матче.

Ответная встреча пройдёт в Милане 26-го апреля. Пока же команды готовятся к предстоящим встречам в рамках Серии А. «Интер» уже в пятницу сыграет на выезде с «Салернитаной». «Ювентус» же днём позже сразится в гостях с «Лацио».

Роман Андреев