«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках Кубка Италии по футболу «Ювентус» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Интер Милан
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Протокол игры
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Барелла Николо•Брозович Марсело•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин
04 апреля.
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