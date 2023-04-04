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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

04 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Ювентус
0:0
Интер Милан
1 2.65 X 3.00 2 2.95
1-й тайм

В рамках Кубка Италии по футболу «Ювентус» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус0:0Интер Милан
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанФаджоли НиколоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипДи Мария АнхельВлахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоАлекс СандроЩесны ВойцехПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоМилик АркадиушДе Шильо МаттиаСоуле МатиасПаредес ЛеандроМиретти Фабио
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоБарелла НиколоБрозович МарселоМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоМартинес ЛаутароДжеко Эдин
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаГосенс РобинЛукаку РомелуКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоДюмфрис ДензелОнана АндреКорреа Хоакин
04 апреля.
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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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