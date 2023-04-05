Индзаги – о ничьей с «Ювентусом»: «Интер» контролировал игру»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команда заслуживала большего в первом матче четвертьфинала Кубка Италии.

Встреча завершилась со счётом 1:1, причём «нерадзурри» ушли от поражения лишь на 95-й минуте. Ответный поединок пройдёт 26 апреля.

«Нам противостоял сильный соперник, но мы отлично смотрелись и контролировали игру на протяжении практически всей встречи. К сожалению, нам не удалось забить раньше, хотя моменты были.

Пропущенного гола можно было избежать, но ребята сохраняли уверенность, как я и просил. Ответный матч пройдёт на нашем поле, что даёт нам преимущество. Кубок Италии важен для «Интера», – заявил в интервью Sport Mediaset Индзаги.