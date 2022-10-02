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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев рассказал, почему решил перейти в «Венецию»

02 Октября 2022 • 10:20 Комментировать
Кальяри
1:4
Венеция
окончен

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что побудило его выбрать итальянский клуб.

Напомним, российский футболист перешёл в «Венецию» минувшим летом из испанской «Валенсии». Ранее он также защищал цвета «Вильярреала», «Севильи» и мадридского «Реала».

«Летом я получил несколько предложений, однако «Венеция» была самым убедительным вариантом. Этот клуб сразу убедил меня с точки зрения игры. Я выбрал эту команду, чтобы помочь ей», — цитирует Черышева Tutto Venezia Sport.

Отметим, что в матче 7-го тура итальянской серии Б против «Кальяри» (4:1) Черышев оформил дубль, а также отдал одну результативную передачу. Свой следующий матч «Венеция» проведёт 8 октября против «Бари».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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