«Спартак» поздравил Карреру с юбилеем

Московский «Спартак» в социальных сетях поздравил бывшего главного тренера Массимо Карреру с юбилеем.

Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполнилось 60 лет.

«Поздравляем с юбилеем бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Каррера работал в столичном клубе с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» провели 89 матчей во всех турнирах, в которых смогли одержать 49 побед.

На данный момент Каррера является главным тренером «Асколи», который идёт в зоне вылета Серии B за четыре тура до конца сезона .