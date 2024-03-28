«Спартак» не подпишет Черышева

Атакующий полузащитник Денис Черышев не станет игроком московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

33-летний Черышев не фигурирует в шорт-листе «Спартака» при планировке клубом усиления состава. «Красно-белые» предпочитают подписывать преимущественно молодых футболистов. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ранее в «Венеции» заявили, что контракт Черышева не будет продлён, то есть по завершению сезона российский футболист обретёт статус свободного агента.

Отметим, что в российских клубах по ходу своей карьеры Денис Черышев ещё не выступал.

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