​Отец отреагировал на результативные подвиги Черышева

Полузащитник Денис Черышев в матче Серии Б против «Кальяри» вышел на замену после истечения часа игрового времени. За отведённые ему 30 минут Черышев забил за «Венецию» два гола и отдал один голевой пас на партнёра. Как следствие, команда отпраздновала волевую гостевую победу со счётом 4:1.

На подвиги своего сына в субботнем матче отреагировал тренер Дмитрий Черышев.

«Денис вышел на замену, помог команде, забил два хороших гола. Во втором мяче находился в правильной позиции, как он это умеет, сыграл на добивании. Но нужно играть с первых минут, нужно ещё время на адаптацию в чемпионате Италии», - высказался Дмитрий Черышев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Денис Черышев выступал в Испании за «Валенсию». В «Венецию» россиянин перебрался минувшим летом как свободный агент.