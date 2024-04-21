​Диарея помешала игрокам «Сампдории» одолеть «Специю»

Неровно выступающая во второй лиге итальянского чемпионата «Сампдория» не смогла обыграть в очередном туре Серии Б «Специю», несмотря на то, что игроки Андреа Пирло очень рассчитывали на успех.

Помешала досадная неприятность цвета «детской неожиданности» - сразу несколько игроков почувствовали себя плохо после того, как повара команды накормили их рыбой. Как уточняет derbyderbyderby.it, некоторым игрокам было так плохо, что они просили замену для того, чтобы сходить в туалет, а Фабио Депаоли вообще не смог оттуда выйти к началу матча и пропустил его.

В таких условиях, естественно, уже не до атак ворот соперника и матч закончился по нулям.