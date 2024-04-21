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Чемпионат Италии. Серия Б

​Диарея помешала игрокам «Сампдории» одолеть «Специю»

21 Апреля 2024 • 19:38 Комментировать
Специя
0:0
Сампдория

Неровно выступающая во второй лиге итальянского чемпионата «Сампдория» не смогла обыграть в очередном туре Серии Б «Специю», несмотря на то, что игроки Андреа Пирло очень рассчитывали на успех.

Помешала досадная неприятность цвета «детской неожиданности» - сразу несколько игроков почувствовали себя плохо после того, как повара команды накормили их рыбой. Как уточняет derbyderbyderby.it, некоторым игрокам было так плохо, что они просили замену для того, чтобы сходить в туалет, а Фабио Депаоли вообще не смог оттуда выйти к началу матча и пропустил его.

В таких условиях, естественно, уже не до атак ворот соперника и матч закончился по нулям.


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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Специя

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
19:38
​Диарея помешала игрокам «Сампдории» одолеть «Специю»
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