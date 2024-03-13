Появилась информация о контракте Карреры с «Асколи»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера обрёл клубную прописку. 59-летний специалист принял «Асколи», ныне выступающий во втором по рангу дивизионе Италии.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», контакт Карреры с «Асколи» будет продлён, если команда не вылетит из Серии Б по итогам сезона. По умолчанию же трудовое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

На текущий момент «Асколи» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии Б, то есть идёт третьим с конца.

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился чемпионом России.