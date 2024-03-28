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Чемпионат Италии. Серия Б

В «Венеции» раскрыли будущее Черышева

28 Марта 2024 • 15:02 Комментировать

Давиде Брендолин, который в «Венеции» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу будущего российского полузащитника Дениса Черышева.

Черышев выступает за «Венецию» с конца августа 2022 года. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл девять матчей.

«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», - цитирует Брендолина Sport24.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дениса Черышева в 700 тысяч евро.

Добавим, что на текущий момент «Венеция» занимает второе место в турнирной таблице Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин ещё теги
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