В «Венеции» раскрыли будущее Черышева

Давиде Брендолин, который в «Венеции» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу будущего российского полузащитника Дениса Черышева.

Черышев выступает за «Венецию» с конца августа 2022 года. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл девять матчей.

«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», - цитирует Брендолина Sport24.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дениса Черышева в 700 тысяч евро.

Добавим, что на текущий момент «Венеция» занимает второе место в турнирной таблице Серии Б.