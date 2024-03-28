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В «Пари НН» допускают переговоры с Черышевым

28 Марта 2024 • 18:24 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался по поводу возможного предложения атакующему полузащитнику Денису Черышеву.

Как известно, в четверг было объявлено о том, что по завершению сезона Черышев покинет «Венецию» и станет свободным агентом.

«Если будет взаимный интерес, то мы пообщаемся с Денисом, но пока переговоров нет. Активно мы не рассматриваем Черышева», - цитирует Мелика-Гусейнова Metaratings.

Денису Черышеву 33 года, на клубном уровне он пока что в России не выступал.

Отметим, что «Пари НН» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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