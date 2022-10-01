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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев оформил дубль за две минуты в матче «Венеция» - «Кальяри»

01 Октября 2022 • 16:40 Комментировать
Кальяри
1:4
Венеция
окончен

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев забил два мяча в матче 7-го тура Серии В против «Кальяри».

Российский игрок вышел на поле на 60-й минуте встречи, а уже спустя шесть минут оформил дубль в ворота соперника. Черышев отметился голами на 64-й и 66-й минутах матча.

Напомним, полузащитник присоединился к «Венеции» в конце минувшего лета на правах свободного агента. В текущем сезоне Черышев принял участие в трех играх Серии В и забил два мяча.

Встреча между «Кальяри» и «Венецией» продолжается, на данный момент гости впереди со счетом 1:3. За событиями поединка можно следить на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Денис Черышев Венеция
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