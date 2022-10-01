Канчельскис надеется, что Черышев вернёт «Венецию» в Серию А

Российский полузащитник Денис Черышев выбрал выступления в итальянской Серии В, где он выступает за «Венецию». В очередном туре чемпионата его команда крупно обыграла «Кальяри» - 4:1.

Два гола в этом матче забил не кто иной, как Черышев. Его успехом доволен бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, выразивший надежду на то, что «Венеция» вернется в Серию А.

- Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в серию А, - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».