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Чемпионат Италии. Серия Б

Канчельскис надеется, что Черышев вернёт «Венецию» в Серию А

01 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Кальяри
1:4
Венеция
окончен

Российский полузащитник Денис Черышев выбрал выступления в итальянской Серии В, где он выступает за «Венецию». В очередном туре чемпионата его команда крупно обыграла «Кальяри» - 4:1.

Два гола в этом матче забил не кто иной, как Черышев. Его успехом доволен бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, выразивший надежду на то, что «Венеция» вернется в Серию А.

- Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в серию А, - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Андрей Канчельскис Венеция
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