​Каррера стал тренером клуба Серии Б

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера стал тренером итальянского клуба «Асколи», который в настоящий момент выступает в Серии Б и идет там на восемнадцатом месте в турнирной таблице. Об этом сообщает xsport24.

В последний раз «Асколи» выступает в высшей лиге итальянского футбола в середине нулевых годов вследствие разжалования туринского «Ювентуса» в Серию Б. Лучшим результатом команды в высшей лиге итальянского футбола стало четвертое место в далеком 1980 году под руководством Карло Маццоне.

Каррере, приведшему «Спартак» к чемпионскому титулу в 2017 году, предстоит спасать свой новый клуб от вылета.