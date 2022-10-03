Скаут «Венеции»: «Денис Черышев — лидер команды»

Главный скаут «Венеции» Александр Мента высказался о российском новичке итальянского коллектива Денисе Черышеве.

«На данный момент Черышев в отличной физической форме. Сейчас это лидер «Венеции», который всем еще все докажет. Не удивлюсь, если Денис станет лучшим игроком месяца в Серии Б», — рассказал о звезде ЧМ-2018 работник «Венеции» в интервьюSport24.

Также Мента отметил, что рад за Дениса, чьё старание на тренировках принесло плоды в недавнем поединке против «Кальяри». Напомним, что Черышев оформил быстрый дубль и помог своему новому коллективу одержать победу со счётом 4:1.

«Венеция» после семи игр второго по силе дивизиона Италии находится на 13 месте с восьмью баллами.