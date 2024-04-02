Гаттузо может возглавить команду из Серии Б

Бывший тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может стать тренером команды из второго дивизиона Италии. По информации от журналиста Николо Скиры, специалист является кандидатом на пост наставника «Палермо».

Напомним, в феврале Гаттузо был уволен из французского «Марселя», который под руководством итальянца показывал неудовлетворительные результаты. В прошлом сезоне у Дженнаро был другой неудачный зарубежный опыт – специалист тренировал «Валенсию», которая уволила его в конце января 2023 года.

«Палермо» в настоящий момент занимает шестое место в Серии Б. Гаттузо уже работал главным тренером сицилийского клуба в 2013 году.