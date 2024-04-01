Денис Черышев сыграл за свой клуб впервые с декабря

Вечер понедельника приготовил для поклонников игрока атаки «Венеции», бывшего футболиста сборной России Дениса Черышева две новости – хорошую и плохую.

Хорошая заключается в том, что в самом свежем матче «Венеции» против «Реджаны» в Серии Б Денис впервые с декабря 2023 года вышел на поле. Плохая – в том, что сыграл россиянин всего лишь семь минут основного времени, а ещё его команда потерпела досадное поражение со счётом 2:3.

Напомним, что в этом сезоне, который является для Черышева в «Венеции» вторым, у россиянина абсолютно нет голевых действий. Всего он сыграл в 10 матчах.

В сезоне прошлом Денис вышел на поле 24 раза, в этих встречах он оформил шесть голевых действий – четыре гола и два голевых паса.

Сейчас бывшему игроку «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» 33 года, в конце сезона он покинет свой итальянский клуб.

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