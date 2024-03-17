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Чемпионат Италии. Серия Б

Каррера успешно дебютировал в качестве главного тренера «Асколи»

17 Марта 2024 • 20:55 Комментировать
Асколи
4:1
Лекко

Сегодня, 27 марта, «Асколи» встречался на своём поле с «Лекко» в рамках матча 30-го тура итальянской Серии B.

Встреча между командами завершилась крупной победой «Асколи» со счётом 4:1. Стоит сказать, что данный поединок стал первым для Массимо Карреры во главе «Асколи».

На данный момент подопечные экс-наставника «Спартака» находятся на 17-й позиции в турнирной таблице, имея на своём счету 31 очко после 30 туров. Отставание «Асколи» от спасительного 15-го места составляет всего три зачётных балла.

Следующий матч «Асколи» проведет 1 апреля против «Специи». Начало игры запланировано на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Асколи Массимо Каррера

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