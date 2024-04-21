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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло и игроки «Сампдории» отравились после посещения ресторана

21 Апреля 2024 • 19:07 Комментировать
Специя
0:0
Сампдория

Перед субботним матчем Серии Б против «Специи» игроки и тренеры «Сампдории» пообедали в ресторане, специализирующемся на морепродуктах. Как сообщает Il Secolo XIX, посещение заведения можно считать неудачным – Пирло и некоторые другие представители команды столкнулись с серьёзными проблемами с желудком. Ряд футболистов из-за отправления не смогли выйти на поле. Впрочем, «Сампдория» на фоне кадровых проблем смогла набрать очки – матч завершился со счётом 0:0.

«Сампдория» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло

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