Пирло и игроки «Сампдории» отравились после посещения ресторана

Перед субботним матчем Серии Б против «Специи» игроки и тренеры «Сампдории» пообедали в ресторане, специализирующемся на морепродуктах. Как сообщает Il Secolo XIX, посещение заведения можно считать неудачным – Пирло и некоторые другие представители команды столкнулись с серьёзными проблемами с желудком. Ряд футболистов из-за отправления не смогли выйти на поле. Впрочем, «Сампдория» на фоне кадровых проблем смогла набрать очки – матч завершился со счётом 0:0.

«Сампдория» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Италии.