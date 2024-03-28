«Урал» готов рассмотреть кандидатуры Черышева, Месси и Роналду – президент клуба

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», высказался на тему возможного трансфера Дениса Черышева.

Как известно, летом 33-летний Черышев станет свободным агентом – в «Венеции» это подтвердили.

«Мы готовы рассмотреть всех – и Черышева, и Месси, и Роналду. Пока что не могу ничего сказать, потому что нет никакой конкретики», - цитирует Иванова Metaratings.

Стоит сказать, что в своей карьере Денис Черышев ещё не выступал за российские команды. Полузащитник на клубном уровне играл только в Испании и Италии.

Отметим, что «Урал» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.