Полузащитник «Венеции» Денис Черышев прокомментировал свой дубль в ворота «Кальяри» (4:1) в матче 7-го тура итальянской Серии Б.

«Всё время после того, как я присоединился к «Венеции», тренировки были очень интенсивными. Я старался делать свою работу. Моей первоочередной задачей было помочь команде, просто-напросто пытаясь сделать лучшее, на что я способен. Работа была выполнена», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 31-летний Черышев перешёл в «Венецию» минувшим летом из испанской «Валенсии». Ране он также выступал за «Севилью», «Вильярреал» и мадридский «Реал», воспитанником которого футболист и является.

В составе национальной с сборной России полузащитник провёл 33 матча, забив в них 12 мячей.