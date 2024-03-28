​«Бари» расстался с Менезом

Французский футболист Жереми Менез, в прошлом выступавший за «Милан», остался без работы. Его последний клуб, «Бари», объявил о расставании с ним. Менез присоединился к одному из самых сильных клубов итальянской Серии Б в прошлом году, но почти сразу же получил тяжелую травму.

Недавно он вернулся в строй, но тут же получил новое повреждение - и терпение руководства клуба лопнуло. Объявление о расставании с Менезом появилось на официальных страничках клуба, пресс-служба «Бари» дежурно пожелала ему всего самого лучшего в будущем.

Сейчас «Бари» занимает скромное пятнадцатое место в турнирной таблице второй итальянской лиги - Серии Б.