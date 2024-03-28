В «Зените» дали ответ по трансферу Черышева

Александр Медведев, который в питерском «Зените» возглавляет правление, высказался насчёт возможного подписания полузащитника Дениса Черышева.

Ранее в «Венеции» объявили о том, что по завершению сезона 33-летний Черышев обретёт статус свободного агента.

«Дениса Черышева нет и не будет в зенитовском списке на усиление», - цитирует Медведева Metaratings.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Денис Черышев выступал в Испании и Италии. При этом полузащитник провёл 33 матча за сборную России. В них Черышев записал на свой счёт 12 голов и 5 голевых передач на партнёров.

В «Венеции» раскрыли будущее Черышева