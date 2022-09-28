Маццоне станет почётным гражданином Асколи

Рекордсмен итальянской Серии А по количеству матчей в качестве главного тренера (795 матчей), Карло Маццоне, станет почетным гражданином города, в клубе из которого он заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую.

Речь идет об Асколи - в этом клубе в 1969 году Маццоне закончил играть, и стал тренером - сперва играющим, затем уже просто тренером. При нем команда сумела выйти в Серию А, впервые в истории клуба. Затем Маццоне руководил клубом еще пять лет, с 1980 по 1985 год.

В связи с его заслугами перед клубом 85-летнего специалиста представили к престижной награде - званию почетного гражданина города.