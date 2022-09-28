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Чемпионат Италии. Серия Б

Маццоне станет почётным гражданином Асколи

28 Сентября 2022 • 03:55 Комментировать
Беневенто
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Асколи
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02.10 17:15

Рекордсмен итальянской Серии А по количеству матчей в качестве главного тренера (795 матчей), Карло Маццоне, станет почетным гражданином города, в клубе из которого он заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую.

Речь идет об Асколи - в этом клубе в 1969 году Маццоне закончил играть, и стал тренером - сперва играющим, затем уже просто тренером. При нем команда сумела выйти в Серию А, впервые в истории клуба. Затем Маццоне руководил клубом еще пять лет, с 1980 по 1985 год.

В связи с его заслугами перед клубом 85-летнего специалиста представили к престижной награде - званию почетного гражданина города.

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Евро-Футбол.Ру,
Асколи Карло Маццоне Карло Маццони
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БЕНЕВЕНТО АСКОЛИ
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