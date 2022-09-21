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Чемпионат Италии. Серия Б

​Каннаваро – тренер «Беневенто» официально

 
21 Сентября 2022 • 16:55 Комментировать
Беневенто
...
Асколи
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02.10 17:15

«Беневенто» на своём официальном сайте объявил о назначении Фабио Каннаваро на должность главного тренера команды. Экс-капитан сборной Италии будет представлен в четверг.

Фабио Каннаваро нельзя назвать новичком на тренерском поприще – самостоятельную карьеру он начал ещё в 2014 году. Правда, в Европе бывший лидер сборной Италии ещё не работал. «Беневенто» станет для Каннаваро первым таким опытом.

«Беневенто» выступает в Серии Б, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Италии. На текущий момент команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч Серии Б «Беневенто» проведёт 2 октября – против «Асколи» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Беневенто
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БЕНЕВЕНТО АСКОЛИ
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