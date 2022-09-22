​Каннаваро: «Надеюсь, люди будут больше ценить меня как тренера, а не как бывшего игрока»

В среду «Беневенто» объявил о назначении Фабио Каннаваро главным тренером команды. Экс-капитан сборной Италии тренирует уже восемь лет, но ранее он работал лишь за пределами Европы. В четверг Каннаваро дал пресс-конференцию в новом клубе.

«Кто-то может подумать, что это мой первый опыт, но я уже поездил по миру. Я понял, что сейчас самое время вернуться домой. Я принял этот вызов, зная, что будет непросто, поскольку в этом сезоне в Серии Б есть несколько действительно крупных клубов. Мы знаем, чего хотим. Надеюсь, люди будут больше ценить меня как тренера, а не как бывшего игрока», - высказался Каннаваро.