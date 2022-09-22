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Чемпионат Италии. Серия Б

​Каннаваро: «Надеюсь, люди будут больше ценить меня как тренера, а не как бывшего игрока»

 
22 Сентября 2022 • 19:27 Комментировать
Беневенто
...
Асколи
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02.10 17:15

В среду «Беневенто» объявил о назначении Фабио Каннаваро главным тренером команды. Экс-капитан сборной Италии тренирует уже восемь лет, но ранее он работал лишь за пределами Европы. В четверг Каннаваро дал пресс-конференцию в новом клубе.

«Кто-то может подумать, что это мой первый опыт, но я уже поездил по миру. Я понял, что сейчас самое время вернуться домой. Я принял этот вызов, зная, что будет непросто, поскольку в этом сезоне в Серии Б есть несколько действительно крупных клубов. Мы знаем, чего хотим. Надеюсь, люди будут больше ценить меня как тренера, а не как бывшего игрока», - высказался Каннаваро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Беневенто
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БЕНЕВЕНТО АСКОЛИ
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