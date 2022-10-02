Каннаваро провёл первый матч в качестве тренера «Беневенто»

Мы уже сообщали о том, что бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро вернулся в Италию и возглавил «Беневенто». Сейчас он провел свой первый матч у руля команды. «Беневенто» принимал «Асколи» в рамках Серии В и команды разошлись миром - 1:1.

«Асколи» вышел вперед уже на шестой минуте благодаря голу Эрика Боттегина, но в начале второго тайма Фариас уравнял шансы команд. Однако больше никто забить не сумел. В следующем туре команда Фабио Каннаваро сыграет с командой из северного, пограничного с Австрией региона Италии - «Зюйдтироль». Это случится девятого октября, в следующее воскресенье.