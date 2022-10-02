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Чемпионат Италии. Серия Б

Каннаваро провёл первый матч в качестве тренера «Беневенто»

02 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
Беневенто
1:1
Асколи
окончен

Мы уже сообщали о том, что бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро вернулся в Италию и возглавил «Беневенто». Сейчас он провел свой первый матч у руля команды. «Беневенто» принимал «Асколи» в рамках Серии В и команды разошлись миром - 1:1.

«Асколи» вышел вперед уже на шестой минуте благодаря голу Эрика Боттегина, но в начале второго тайма Фариас уравнял шансы команд. Однако больше никто забить не сумел. В следующем туре команда Фабио Каннаваро сыграет с командой из северного, пограничного с Австрией региона Италии - «Зюйдтироль». Это случится девятого октября, в следующее воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Беневенто
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окончен Беневенто 1:1 Асколи 1.85 3.45 4.50
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